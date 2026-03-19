טראמפ משתף: "השמאל מת מפחד שננצח באיראן"

הנשיא טראמפ משתף את התפיסה כי השמאל ומתנגדיו רוצים שהמלחמה באיראן תיכשל על מנת להכשיל את נשיאותו

הנשיא טראמפ פתח בבליץ שיתופים ברשתות החברתיות, ופרסם מחדש שני מאמרים שמביעים תמיכה בהמשך של המלחמה באיראן עד הניצחון המוחלט.

המאמר הראשון ששיתף טראמפ נכתב תחת הכותרת "השמאל מת מפחד שטראמפ ינצח באיראן" והוא מסביר כי חלקים בתקשורת האמריקאית, בשמאל האמריקאי, ובין מתנגדיו של טראמפ בימים הפופוליסטי קיים רצון לראות את ארה"ב מובסת ומוכה בעימות עם איראן, בתקווה להחליש את טראמפ ואת אפקטיביות כהונתו השנייה.

במאמר מסבירים הכותבים כמה נזק גרמה איראן לעולם בכלל, ולמזרח התיכון וארה"ב בפרט, הכותבים מציינים את אלפי החיילים האמריקאים שנפגעו על ידי מטענים שעוצבו על ידי איראן בזמן המלחמה בעיראק ואפגניסטן.

מאמר נוסף ששיתף הנשיא נכתב תחת הכותרת "הנשיא טראמפ מנע שואה נוספת" והוא מתאר כיצד על פי הכותבים, פעולתו של טראמפ כנגד איראן מנעה שואה "בארה"ב ובישראל" וכי בעתיד, העולם ייתן לו על כך קרדיט היסטורי.

על פי הפרסומים של הנשיא, נראה כי הוא נשאר מחויב לחלוטין בזמן הזה להמשך המערכה כנגד איראן ככל שידרש, למרות הערכות רבות על סבלונתו הקצרה בתקשורת הישראלית.