סער תוקף: "ההתנהלות של המשטר האיראני היא מטורפת"

שר החוץ גדעון סער שוחח עם שר החוץ של הודו ותקף את משטר האייתוללות: "אם התופעה החמורה הזאת לא תטופל עכשיו, זה עלול להתפשט לכל העולם"

שר החוץ גדעון סער שוחח היום (חמישי) עם שר החוץ של הודו סוברהמניאם ג׳אישנקר, כשבדבריו פירט על ההתקדמות בהשגת המטרות והיעדים במבצע באיראן. עוד תקף בחריפות את משטר האייתוללות על המתקפות שלהם נגד מדינות ערב וסגירת מצרי הורמוז.

"המשטר האיראני מבצע טרור ימי במיצר הורמוז. זה לא עניין אמריקני או ישראלי. זה עניין יסודי הנוגע לסדר העולמי ולכלכלה העולמית" אמר סער. "אם התופעה החמורה הזאת לא תטופל עכשיו, זה עלול להתפשט לכל העולם".

"עוד התייחס השר לתוקפנות של המשטר האיראני כלפי מדינות נוספות במזרח התיכון, בקווקז ובאירופה, ואמר כי "ההתנהלות של המשטר האיראני היא מטורפת".