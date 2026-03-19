אופס: אחרי הסערה - בנט מיהר למחוק את הציוץ

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, פרסם היום (חמישי) ציוץ ובו סקר של מנו גבע, שמראה כי איחוד בראשות נפתלי בנט, בין מפלגת בנט 2026 למפלגת ישר של איזנקוט - מנצח את הבחירות - אחרי הסערה שעורר, בנט מחק את הציוץ.

ברשת לעגו לבנט, טענו כי הוא קנה את הסקר וכי מדובר במהלך שמגיע לאחר ייאוש מצידו. אחד הגולשים שאל את בנט: "למה אתה לא מפרסם מה יקרה אם בראשות איחוד כזה יעמוד איזנקוט? המספרים שלו היו טובים יותר משלך?", גולש נוסף כתב: "נוכל, אתה אולי מנצח סקר קנוי מראש של מנו גבע, ‏אתה לא מנצח שום בחירות. ‏לא עכשיו ‏ולא אף פעם".

העיתונאי מיכאל שמש כתב: "אופס, בנט מחק את הציוץ על הסקר שהזמין לעצמו, הדליף ל־13 - כדי שירעישו בשמו, ואז בציוץ מיהר גם לשתף, את ההדלפה שלו… כאילו זה סוד אובייקטיבי שנחשף. ואני רק תוהה, למה מועמד לרה״מ בסקרים מתעסק בסיפורי מעשיות שכאלה".



