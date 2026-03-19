פרשת השבוע שלי עם יה-יה אביה: פרשת ויקרא

בכל שבוע יוצאת כוכבת הילדים אביה הרנוי (יה-יה אביה) למסע מרתק בעקבות פרשת השבוע, מספרת את סיפור הפרשה בשפה שילדים מבינים ואוהבים והשבוע פרשת ויקרא. הקב"ה מחפש את הלב של האדם

בכל שבוע יוצאת כוכבת הילדים אביה הרנוי (יהיה אביה) למסע מרתק בעקבות פרשת השבוע, מספרת את סיפור הפרשה בשפה שילדים מבינים ואוהבים – ומארחת דמויות מרכזיות מהפרשה, שמופיעות בהפתעה ומוסיפות עניין והומור.

תוכנית משלבת תוכן תורני עמוק עם סיפור, משחקים ודמויות צבעוניות, כדי שהילדים יתחברו לעולם התורה, דרך סיפור מרתק, ערכים, ודמויות מהמקרא.

פרשת ויקרא מלמדת אותנו על הקריאה של הקב"ה למשה רבנו - בדיבור ולא בצעקה, כי דברים גדולים עושים מתוך הקשבה.

בנוסף, אביה פוגשת את אהרן הכהן שמלמד אותה שהקרבת הקרבן היא לא העיקר - היא האמצעי - והעיקר הוא הלב שרוצה להתקרב לקב"ה.

שחקנים: אביה הרנוי; יצחקול.

בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט.

עריכה: דוד והבה.

עיצוב: יולה ינקלביץ.