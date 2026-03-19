פליטת פה? שר האוצר האמריקאי רומז שארה"ב תכבוש את האי ח'ארג

שר האוצר האמריקאי התראיין לרשת פוקס ניוז, ובמה שנראה כמו אמירה לא מתוכננת, הבהיר כי ייתכן שלארצות הברית כבר יש תוכניות מורכבות למי ישלוט באי האסטרטגי בים הפרסי

מזכיר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, התראיין לפני זמן קצר לרשת פוקס ניוז, וייתכן כי חשף דיונים מתקדמים המתרחשים מאחורי הקלעים בבית הלבן לגבי האפשרות של כיבוש מלא של אי הנפט האסטרטגי של איראן בים הפרסי.

בסנט הסביר בקשר לאי ח'ארג: "הייתה מסע הפצצות שלנו שבוע שעבר על האי ח'ארג, כל התשתיות הצבאיות שם הושמדו, ובלי קשר, אם אתה עובד בתעשיית הנפט, אתה לא רוצה לעבוד שם, מכריחים אותם לעבוד שם תחת סכנת חיים".

המזכיר הוסיף והסביר משפט שגרם לרבים להרמת גבה: "אנחנו נראה מה מתקדם, אנחנו נראה מה מתרחש, ייתכן שבסוף האי הזה יהפוך להיות נכס של ארה"ב".

האמירה עוררה סערה של ממש, והציתה ספקולציות כי הספינות הנוספות ששולחת ארה"ב לאזור, כולל כוח סיור של כ-2000 חיילי מארינס בספינות פלישה אמפיביות, מיועדות לכיבוש האי, לאחר שהושמדו מגננתיו בהתקפות מהאוויר.