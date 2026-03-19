למרות הסגירה במלחמה: זינוק במספר העולים להר הבית

למרות סגירת ההר במשך שלושה שבועות: זינוק נוסף במספר היהודים העולים להר הבית בטהרה | מנהלת הר הבית מסכמת חצי שנה עם זינוק של מעל לעשרה אחוזים

הר הבית סגור לחלוטין מתחילת מבצע "שאגת הארי", בעקבות הוראות פיקוד העורף. למרות הסגירה במנהלת הר הבית מסכמים חצי שנה של עליות להר עם זינוק נוסף במספר היהודים העולים להר הבית בטהרה.

26,961 יהודים עלו להתפלל בהר הבית בחצי השנה הראשונה של תשפ"ו. זינוק של 11% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. במנהלת מציינים כי ההר סגור כבר 21 יום ברציפות, למרות שרחבת הכותל פתוחה לפי הוראות פיקוד העורף.

הודעת מינהלת הר הבית: "הר הבית סגור כליל בפני יהודים כבר 21 יום ברציפות. מתחילת מערכת "שאגת הארי", מסיבות לא ברורות. בשונה מרחבת הכותל הפתוחה לפי מתווה פקע"ר".

בשלב זה לא נמסר מועד רשמי לפתיחתו המחודשת של ההר לכניסת יהודים, והמינהלת ממשיכה לעקוב אחר ההתפתחויות ולקרוא לשינוי ההחלטה בהקדם האפשרי, במטרה לשמר את מגמת העלייה שנרשמה מתחילת השנה.

העלייה להר הבית הולכת ומתגברת בשנים האחרונות, רבנים ואנשי ציבור רבים עולים למקום הקדוש ביותר לעם היהודי. בשבוע שעבר פגעו חלקי טיל איראני ומיירטים ברחבת הר הבית.