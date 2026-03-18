אסון במצרים: ישראלי נהרג בתאונת דרכים

ארגון זק"א הודיע כי ישראלי נהרג בתאונת דרכים בשארם א שיחח בחצי האי סיני, בתאונה יש גם פצוע בינוני, האירוע בטיפול משרד החוץ

כ"ט אדר התשפ"ו
אסון במצרים: ישראלי נהרג בתאונת דרכים
תאונת דרכים, אילוסטרציה צילום: ( דוברות כבאות והצלה)

ארגון זק"א הודיע הערב (רביעי) לפני זמן קצר כי ישראלי נהרג בתאונת דרכים במצריים.

הודעת זק"א: "שארם א-שייח', תאונת דרכים קטלנית במעורבות ישראלים, במקום הרוג ופצוע בינוני שפונה לבית החולים בשארם. בטיפול צוות זק"א היחידה הבינלאומית ומשרד החוץ".

שארם א-שייח זק"א מצריים

