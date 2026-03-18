דיווחים ותיעודים של פגיעות משמעותיות בריאד, הסעודים מכחישים

בעוד משרד ההגנה והחוץ של ערב הסעודית, טוענים כי יורטו כלל הטילים ששוגרו מאיראן אל עבר הממלכה בהודעות רשמיות, תיעודים מהבירה הסעודית מציגים תמונה שונה לחלוטין של ההתרחשויות.
לאחר שאיראן ומשמרות המהפכה איימו מוקדם יותר לפגוע בתשתיות אנרגיה במפרץ, בערב הסעודית הודיעו על יירוט מושלם של מטח הטילים האחרון שכוון לממלכה, אך תיעודים המגיעים מריאד מציגים תמונות שונות לחלוטין.
ממשרד ההגנה הסעודי נמסר לפני זמן קצר, כי מספר טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן לעבר הממלכה יורטו באופן מלא, וכי לא זוהו פגיעות עד כה, אך התיעודים מריאד, בירת סעודיה, מתארים רגעי פגיעה, ופיצוצים משמעותיים באזור.
