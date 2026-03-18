אש ללא הפסקה: מעל 200 מטרות הותקפו במרכז ומערב איראן ביממה

עשרות מטסי תקיפה הושלמו ביממה האחרונה במערב ובמרכז איראן, יותר מ-200 מטרות של משטר הטרור האיראני. חיל האוויר תקף בין היתר, אתרי שיגור ומערכות הגנה.

במהלך היממה האחרונה חיל האוויר המשיך בתקיפות נרחבות במערב ובמרכז איראן. עשרות מטוסי קרב השתתפו בגיחות, במהלכן הותקפו למעלה מ-200 מטרות צבאיות השייכות למערכי הטילים וההגנה האווירית של המשטר האיראני.

הפגיעה ביכולות השיגור והייצור

על פי הדיווח, המטרות שהושמדו נבחרו בקפידה במטרה לשתק את יכולות התגובה והתקיפה של איראן. בין היעדים שהותקפו:

מערך הטילים הבליסטיים: הושמדו משגרים מוכנים לפעולה ואתרי אחסון של טילים ארוכי טווח.

תעשיות צבאיות: תקיפת אתרים המשמשים לייצור אמצעי לחימה ורכיבים טכנולוגיים למערך הטילים.

כטב"מים: פגיעה בתשתיות ובכלי טיס בלתי מאוישים המהווים איום ישיר על המרחב האווירי.

עליונות אווירית: השמדת מערכות הגנה אווירית מתקדמות במטרה לאפשר חופש פעולה רחב יותר לחיל האוויר בשמי איראן.





חיל האוויר ממשיך לתקוף ללא הפסקה במערב ובמרכז איראן," נמסר מדובר צה"ל. "מטרת הפעילות היא צמצום משמעותי של היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל והרחבת העליונות האווירית המבצעית באזור."

המטרה: הרתעה ושיבוש

במערכת הביטחון מדגישים כי הפעילות הנוכחית נועדה לא רק לפגוע במלאי הקיים, אלא גם לשבש את שרשרת האספקה והייצור האיראנית. התקיפות הממוקדות במערב ובמרכז איראן פוגעות בליבת המערך הלוגיסטי של הכוחות המזוינים במדינה, מה שעשוי להקשות על הוצאת מתקפות נוספות לפועל בטווח הזמן המיידי.



