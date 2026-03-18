חמקנים, טילים וצוללות: נתוני המלחמה של ארה"ב נחשפים

פיקוד המרכז של ארצות הברית המנהל את הלחימה באיראן חושף את הנתונים מאחורי המערכה עד כה, מספר התקיפות, הכלים בשימוש והמטרות שהושגו עד כה

ארה"ב ממשיכה לתקוף את איראן בשיתוף פעולה אינטנסיבי עם ישראל, כעת מציגים CENTCOM סיכום נתונים עדכני לפעילות ההתקפית שבוצעה עד כה נגד איראן, וחושפים את כמות התקיפות האדירה שבוצעה עד כה.

על פי הנתונים החדשים, ארה"ב ביצעה עד כה מעל 7,800 תקיפות עצימות כנגד איראן, שבוצעו במסגרת מעל 8,000 גיחות קרב שהוזנקו בשיתוף מנושאות מטוסים ובסיסים במרחב, הושמדו מעל ל-120 ספינות מלחמה איראניות, כולל מספר צוללות שלא נחשף.

בימים האחרונים בוצעו תקיפות בדגש על יעדי שליטה ופיקוד של משמרות המהפכה, ביניהן מפקדות, מרכזי שליטה ניידים ונייחים ותשתיות איסוף מודיעין. בנוסף הותקפו גם אתרי שיגור טילים בליסטיים, מתקני ייצור כטב"מים ובונקרים לאחסון נשק, כולל מערכות נ"מ וטילי קרקע-קרקע וקרקע-אוויר.

ובוצע שימוש אינטנסיבי בכלל מערכי הקרב של ארה"ב להשלמת היעדים, בין הכלים שהופעלו היו גם מפציצים כבדים כגון ה- B-1, B-2, B-52 לצד מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-22, F-35. בנוסף למערכי קרב ימיים כמו נושאות מטוסים וצוללות גרעיניות, משחתות טילים, ומעגלים קרקעיים כמו משגרי טילי HIMAR ומערכות נוספות.