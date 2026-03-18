המנון של אמונה: היוצרת הירושלמית ברמיקס ל"אור זרוע לצדיק"

דווקא בימים של מלחמה אורה יצחקי משחררת גרסת דאנס לשיר "אור זרוע לצדיק" – המנון של אופטימיות, אמונה וקדושת עם ישראל. צפו

בעיצומם של ימים המאופיינים בשינויים ותהפוכות, היוצרת הירושלמית אורה יצחקי בוחרת להפיץ אור. היום היא משחררת את גרסת הרמיקס לשירה "אור זרוע לצדיק", שיר שכולו חגיגה של אמונה בעתיד טוב יותר ושמחה יהודית משותפת.

חלומות לא פגים עם הגיל

סיפורה האישי של יצחקי מעורר השראה לא פחות מהמוזיקה שלה. לאחר שנים של עשייה משמעותית בתוך כוחות הביטחון, היא הוכיחה שמעולם לא מאוחר מדי להגשים חלומות. באמצע החיים היא פצחה בקריירה מוזיקלית ענפה, כשהיא משלבת בין העבודה הקבועה לכתיבה והלחנה (גם עבור אמנים אחרים).

המסר: כל אדם הוא נשמה גדולה

השיר החדש מבקש להזכיר לכל אחד מאיתנו את הטוב הטמון בו. בטקסטים עמוקים אך נגישים ובלחן קליט, אורה מדברת על ערכים של קירוב לבבות, עשיית טוב ומסר רוחני שמתאים בדיוק לתקופה הנוכחית.