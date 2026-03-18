גיא פינס במתקפה חריפה נגד הפרשנים המפורסמים: "מכבסת מילים"

מגיש הטלוויזיה הוותיק יצא במונולוג לילי חריף נגד הניסיונות של הקולגות שלו לצייר תמונת ניצחון בעוד העורף מדמם: "נמאס לי מפרשנים שמדקלמים הודעות מהוואטסאפ. הצפון נכתש, הבתים נחרבים והנה נהרגו עוד שניים". וגם: הדיאלוג המפתיע עם ה-AI שחשף את האמת מאחורי המונחים הצבאיים

גיא פינס, מי שמזוהה בדרך כלל עם עולם הבידור והזוהר, פרסם הלילה סדרת סטוריז טעונה וכואבת המבטאת את התסכול העמוק של תושבי ישראל מהפער שבין הדיווחים האופטימיים באולפנים לבין המציאות בשטח.

בסטורי שהעלה לחשבון האינסטגרם שלו, תקף פינס את הניסיון לצייר תמונת ניצחון בעוד העורף מדמם. "בכל פינה כל יום נחרבים בתים, והנה נהרגו עוד שניים," כתב פינס בכאב. "אישית נמאס לי מפרשנים ודוברים שמדקלמים מהוואטסאפ הודעות מטעם ומסבירים שהשיגורים פחתו. אנחנו כל הזמן סביב ממ"דים ומקלטים, אין לימודים ואין עבודה."

פינס התייחס בזלזול לזחיחות המופגנת לעיתים על המסך: "ביחס ליהירות הכללית שלנו, ולזה שנאמו ואמרו לנו בלעג שכולם שם מתים... ויש עליונות מוחלטת ויכולת השיגור שלהם כמעט לגמרי נגמרה."

העימות עם "יכולת שיורית": פינס נגד ה-AI

שיא הביקורת הגיע כאשר פינס שיתף צילומי מסך משיחה שקיים עם ה-ChatGPT סביב המונח הצבאי "יכולת שיורית", המשמש לעיתים קרובות לתיאור הכוח שנותר לאויב לאחר תקיפות צה"ל.

פינס הגדיר את המושג כ"מכבסת מילים" שנועדה להרדים את הציבור. בשיחה שהציג, איששה הבינה המלאכותית את טענותיו והסבירה כי מדובר בשפה טכנית וקרה שנועדה:

לשמור על ניסוח "מקצועי" ולא דרמטי.

להימנע מהצהרות חדות.

למנוע פאניקה בציבור.

"ידעתי שמישהו יבין אותי," סיכם פינס את הדיאלוג עם ה-AI, כשהוא מדגיש את הפער הבלתי נסבל בין השפה הסטרילית באולפנים לבין חוסר השינה והפגיעות בחיי אדם ביישובי הצפון ובכלל.