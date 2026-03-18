הבכיר מתריע: לאיראן יש 2 הישגים משמעותיים

אל"מ (מיל') רונן כהן, התייחס למלחמה באיראן, ומסר: "יש שני תחומים מרכזיים שהאיראנים מצליחים עדיין לשמור עליהם"

אל"מ (מיל') רונן כהן לאבי, התראיין הבוקר (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל'. בנוגע למלחמה באיראן, וטען כי האיראנים מצליחים להחזיק מעמד ב-2 תחומים.

בדבריו הוא אמר: "אנחנו כותשים את המשטר האיראני בהדרגה, פוגעים בתשתיות ומפרקים אותן אחת אחרי השנייה. אבל יש שני תחומים מרכזיים שהאיראנים מצליחים עדיין לשמור עליהם: הראשון הוא הנפט - נכס בעל חשיבות אדירה לארצות הברית ולמדינות נוספות.

לצערנו, הרפיסות של אירופה ואחרים, שלא מצטרפים לטראמפ, מאפשרת לזה להימשך. השתלטות על הורמוז יכולה להוריד משמעותית גם את רוח המשטר וגם את כוחו הכלכלי".



עוד הוא הוסיף: "‏הנושא השני הוא האורניום. מעבר לכך, המשטר האיראני נותר ללא הישגים או נכסים להתהדר בהם והפלתו יכולה לקרות במגוון דרכים".