יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על גיא זו-ארץ

הסרטון ששבר את הרשת, סיפור האהבה עם יעל בר זוהר והקריירה המרשימה על המסך: 10 דברים שלא ידעתם על גיא זו-ארץ, אחד הכוכבים הגדולים בישראל

לרגל יום הולדתו של גיא זוארץ - שחקן, מנחה, זמר ואחד הפרצופים הכי מוכרים על המסך הישראלי, הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו. מהשורשים המשפחתיים והקריירה בתיאטרון, ועד המוזיקה והחיים האישיים: כך הפך לאחד האנשים האהובים בתעשייה.

1. הוא נולד וגדל בתל אביב

גיא זו-ארץ נולד ב-21 במרץ 1973 וגדל בשכונת קריית שלום בתל אביב. הוא מגיע ממשפחה יהודית-ספרדית עם שורשים טריפוליטאיים, טורקיים ויווניים.

2. המוזיקה זורמת אצלו במשפחה

אחיו הגדול הוא רועי זו-ארץ, פסנתרן ונגן קלידים מוכר, המזוהה בין היתר עם להקת הרוק "היהודים". השניים גם שיתפו פעולה לא פעם לאורך השנים.

גיא זוארץ צילום: (צילום: מתוך יוטיוב/ ערוץ 20)

3. את הדרך התחיל בלהקה צבאית

את שירותו בצה"ל עשה בלהקת חיל האוויר - נקודת פתיחה שהובילה אותו בהמשך לעולם הבמה, המשחק והמוזיקה.

4. הפריצה הגדולה

הקהל הרחב התחיל לזהות אותו במיוחד כששיחק ב"רמת אביב גימל", אחת מאופרות הסבון הזכורות של התקופה. משם הדרך למסך המרכזי כבר הייתה סלולה - ובהמשך חיזק את מעמדו גם עם תפקיד בולט בטלנובלה "השיר שלנו".

5. מנחה מהבולטים בישראל

במהלך השנים הפך גיא זוארץ לאחד ממנחי הריאליטי המזוהים והבולטים בישראל. הוא הנחה בין היתר את "הישרדות", "נעולים" וטקסים ממלכתיים כמו חידון התנ"ך העולמי - וכיום הוא מנחה את "האח הגדול" לצד לירון ויצמן, אחת התוכניות הכי נצפות בישראל.

האח הגדול צילום: (צילום: אוליביה פיטוסי / פלאש90)

6. קריירה עשירה גם על הבמות

לצד הטלוויזיה, זו-ארץ בנה לעצמו קריירה מרשימה גם בתיאטרון. הוא השתתף בהפקות רבות בתיאטרון "הבימה", במחזות זמר כמו "מרי לו" ובהצגות מצליחות נוספות - והפך לשחקן במה מבוקש.

7. ה"פנטאם" ששבר את הרשת

זו-ארץ הוכיח שהוא לא רק שחקן ומנחה - אלא גם מוזיקאי בנשמה, כשפרסם סרטון שבו הוא מנגן על תוף "פנטאם", כלי הקשה ייחודי, תוך כדי שהוא שר את הפיוט המוכר "שלום עליכם". הסרטון הפך לוויראלי במיוחד, גרף תגובות רבות וכולם דיברו עליו.

8. סיפור ההיכרות עם יעל בר זוהר מפתיע

למרות שרבים חושבים שהשניים הכירו ב"מרי לו", המפגש הראשון שלהם היה כבר בסוף שנות ה-90 על סט "רמת אביב גימל". הקשר הרומנטי התחיל רק ב-2002, והם נישאו ב-2005, ומאז נחשבים לאחד הזוגות היציבים בתעשייה.

יעל בר-זוהר וגיא זו-ארץ צילום: (צילום: אור גפן)

9. הוא משלב משפחה גם במוזיקה

זו־ארץ לא משאיר את המוזיקה רק לבמה - אלא מביא אליה גם את המשפחה. הוא שיתף פעולה לאורך השנים עם אחיו רועי בפרויקטים מוזיקליים, ובמקביל גם עם אשתו יעל בר זוהר בשירים מרגשים כמו "רק הירח" ו"דרך שברי הלב".

10. בשנים האחרונות חשף יותר מהעולם האישי שלו

זו־ארץ שיתף לאורך השנים בתהליך ההתחזקות וההתקרבות שלו למסורת ולדת. לצד זאת, הוא גם חשף כאב אישי גדול לאחר שאחיינו, עילי ברעם ז"ל, נרצח בטבח בפסטיבל הנובה - אירוע שטלטל את משפחתו ונגע מאוד גם בקהל.







