גיא מרוז נגד כתבת חדשות 13: "לא אצפה בה יותר"

איש התקשורת גיא מרוז הודיע כי יפסיק לצפות בכתבת המדינית של 'חדשות 13', זאת בעקבות דבריה על חזרת העזתים לצפון הרצועה

התבטאותה של הכתבת המדינית של "חדשות 13", מוריה אסרף, ממשיכה לעורר הדי קרב בתקשורת הישראלית. לאחר שאסרף שיתפה את תחושותיה הקשות למראה חזרת תושבי עזה לבתיהם ואמרה כי אלו "תמונות שעושות לי חלחלה בכל הגוף, זה גומר אותי יותר מכל דבר אחר", מגיע תורו של איש התקשורת גיא מרוז להגיב.

בטור שפרסם באתר "מעריב", התייחס מרוז לדבריה של אסרף והודיע כי על אף הערכתו המקצועית אליה בעבר, הוא אינו מסוגל להמשיך ולצפות בדיווחיה.

"לא מחרים, פשוט לא מסוגל"

"כל כך חיבבתי את מוריה וכל כך אהבתי לצפות בה - למרות ההפרעות של הגאון לצידה", כתב מרוז בטורו, כשהוא רומז בציניות למגישים שלצידה. "עכשיו היא השאירה אותי לבד עם עודד בן עמי וזה לא כל כך כיף".

מרוז הבהיר כי אין מדובר בחרם אישי, אלא במחסום רגשי שנוצר בעקבות דבריה: "אז תודה על השעות הנהדרות. אני לא מחרים אותה חס וחלילה, כבר שנים שלא החרמתי אף אחד, אני פשוט לא אוכל לצפות בה יותר".