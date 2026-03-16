בשירות חמאס: נעצר פלסטיני שהסית להשמדת ישראל

במסגרת פעולות איתור ומעקב אחר הרשתות החברתיות נתפסו שני חשודים אשר עודדו הסתה, תמיכה בטרור ובביטחון המדינה. בין החשודים פעיל המשויך לארגון החמאס

2 פלסטינים נעצרו בחשד להסתה נגד מדינת ישראל. השניים נתפסו בעקבות פעילותם ברשתות החברתיות בהן העלו פוסטים מסיתים הקוראים לפגיעה במדינת ישראל, עידוד מעשי טרור ותמיכה באויב ובמעשיו בעת מלחמה.

באחד הפוסטים שאותרו נכתב: "הלבבות נקרעו, החזה דואב, הנשימה נעתקה והלב בכה. שלום לך שאהיד אללה, שאהיד ירושלים.."

אמש לפנות בוקר, פעלו בלשי תחנת בנימין ממרחב שומרון יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש ופשטו ביתו של תושב הכפר הפלסטיני עבווין (22), החשוד בעבירות הסתה ברשת נגד מדינת ישראל, תמיכה בטרור ועידוד למעשים אלו.

החשוד השני, פלסטיני (35) תושב העיירה הפלסטינית בית-אומר נתפס אמש (א') על ידי לוחמי זרוע מבצעית יס"מ 'חץ יהודה', הוא אותר בכביש 60 ונעצר על ידי לוחמי היס"מ.

ממצאי החקירה עולה כי החשוד מבית אומר שמשויך לארגון הטרור חמאס, עודד הוצאת פיגועים בגזרת איו"ש והסית בין היתר נגד מדינת ישראל תוך שהילל במהלך מבצע 'שאגת הארי', את איראן ואת מנהיגה העליון ח'אמינאי.

כך בין פרסומיו שנוטרו ברשת, פרסם בתחילת מבצע 'שאגת הארי' פוסט ברשת ובו נכתב- "המוסלמים השיעים עדיין נלחמים והמוסלמים הסונים בולמים את הציוני. ברכות".

בחודש פברואר 25', ביום הלווייתו של ראש ארגון הטרור חיזבאללה- חסן נסראללה, פרסם החשוד- "הלבבות נקרעו, החזה דואב, הנשימה נעתקה והלב בכה. שלום לך שאהיד אללה, שאהיד ירושלים. אני נאמן להבטחה, יא נסראללה".

שני החשודים נעצרו והמשטרה תבקש להאריך את מעצרם לקראת הגשת כתב אישום.

בנוסף פלסטיני (24) תושב עובידייה נעצר במהלך פעילות שוטרי סיור תחנת עציון לאחר שפרסם בין היתר תמונת פיצוץ שנגרם מפגיעת טיל ורשם- "אני עם סוף ישראל". מעצרו של החשוד הוארך והיום הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת כתב האישום. מאז תחילת מבצע שאגת הארי נתפסו על ידי המשטרה 34 מסיתים כנגד המדינה.





"אני בעד חיסול ישראל"

מטעם המשטרה נמסר כי היא תמשיך לפעול תוך יוזמה, איסוף והכוונה מודיעינית ופעילויות התקפיות, זאת לצד שיתוף פעולה עם פקמ"ז ויחידות צה"ל השונות, למעצרם של מסיתים בכלל ובמרשתת בפרט. פעילותם ברשת של חשודים הקוראים לפגיעה באזרחי מדינת ישראל תוך עידוד טרור ומבצעיו, האדרת האויב בעת מלחמה ועוד, אינה נסתרת ומשכך, ניתן לגלותה ובהתאם לכך מבוצעת פעילות ניטור ומעצרים מעין אלו למיצוי חקירתם של אותם חשודים והבאתם לדין. הן רק מתחילת מבצע 'שאגת הרי', עצרו שוטרי מחוז ש"י 34 חשודים וחשודות בעבירות אלו לאחר שפעילותם ברשת נוטרה במקצועיות רבה.

