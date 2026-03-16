נבחרה יועמ"שית חדשה לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת

הבוקר (שני) נבחרה יוע"משית חדשה לוועדת בחירות המרכזית לכנסת: עו״ד יפעת סימנובסקי. ‏סימנובסקי תחליף את עו״ד דין ליבנה שכיהן בתפקיד למעלה מעשור.

נזכיר כי יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, דחה את פנייתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לעצור את המכרז למשרת היועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית.

בתשובה ששלח לעורך דינו של נתניהו, אילן בומבך, כתב סולברג כי בחן את הטענות שהועלו בפנייה אך אינו מקבל אותן. “קיבלתי את פנייתך, קראתיה, נתתי דעתי על טענותיך, אך דומני כי הן שגויות”, כתב.

בהודעה מטם ועדת הבחירות המרכזית לכנסת נמסר: "ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מודיעה על בחירתה של עו"ד יפעת סימינובסקי ליועצת המשפטית של הוועדה. בחירתה של עו"ד סימינובסקי התקבלה פה אחד, בתום הליך מכרזי רב שלבי, מקצועי ומקיף.

ועדת הבחירות המרכזית היא גוף עצמאי ובלתי תלוי, וכל הוראות החקיקה בעניינה נועדו להבטיח את אי-תלותה ברשות המבצעת ואת מניעת ההתערבות בעבודתה. בהתאם לעיקרון זה, יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית משמש כנציב עובדי הוועדה, והליכי המינוי בה מתבצעים על פי הכללים הייחודיים שנקבעו להבטחת עצמאותה.

הבחירה בוצעה על ידי ועדת בוחנים מקצועית, אשר הורכבה בהתאם לכללים הפורמליים המעגנים את הרכב הוועדה וסדרי עבודתה. חברי ועדת הבוחנים היו: כב' השופט נעם סולברג – המשנה לנשיא בית המשפט העליון ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית (יו"ר ועדת הבוחנים), עו"ד שגית אפיק – היועצת המשפטית לכנסת, עו"ד אורלי עדס – מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית וכב' השופט (בדימוס) ניל הנדל – לשעבר שופט בית המשפט העליון ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית".



