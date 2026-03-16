3 מרחבים במקביל: צה"ל החל בגל תקיפות נרחב באיראן

דיווח ראשוני: צה״ל החל כעת (שני) בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בשלושה מרחבים נפרדים במקביל. לפי הודעת דובר צה"ל, גל התקיפות מתמקד בטהרן, שיראז וטיבריז.

גל התקיפות הנוכחי מגיע אחרי שהבוקר דווח כי צה"ל השמיד באופן ממוקד את המטוס של מנהיג משטר הטרור האיראני בשדה התעופה ״מהאראבד״ שבטהראן. המטוס שימש את עלי חמינאי, בכירים נוספים במשטר וגורמים בצבא איראן, לקידום רכש צבאי ולניהול קשרים עם מדינות הציר באמצעות טיסות פנים וחוץ.

בצה"ל אמרו כי "השמדת המטוס פוגעת ביכולת התיאום של הנהגת משטר הטרור האיראני עם מדינות הציר, בבניית כוח צבאי וביכולת השיקום של משטר הטרור. בכך, נגרע נכס אסטרטגי נוסף למשטר האיראני. צה״ל ימשיך לפעול לפגיעה בכל אמצעי שמשמש את הכוחות הצבאיים של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן".