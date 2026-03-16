מבזקים
סרוגים
מבצע "שאגת הארי"

3 מרחבים במקביל: צה"ל החל בגל תקיפות נרחב באיראן

כוחות צה"ל החלו בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של המשטר האיראני ב-3 מרחבים במקביל: טהרן, שיראז וטיבריז

כ"ז אדר התשפ"ו
מטוסי קרב בדרך לתקיפה באיראן צילום: דובר צה"ל

דיווח ראשוני: צה״ל החל כעת (שני) בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בשלושה מרחבים נפרדים במקביל. לפי הודעת דובר צה"ל, גל התקיפות מתמקד בטהרן, שיראז וטיבריז.

גל התקיפות הנוכחי מגיע אחרי שהבוקר דווח כי צה"ל השמיד באופן ממוקד את המטוס של מנהיג משטר הטרור האיראני בשדה התעופה ״מהאראבד״ שבטהראן. המטוס שימש את עלי חמינאי, בכירים נוספים במשטר וגורמים בצבא איראן, לקידום רכש צבאי ולניהול קשרים עם מדינות הציר באמצעות טיסות פנים וחוץ.

בצה"ל אמרו כי "השמדת המטוס פוגעת ביכולת התיאום של הנהגת משטר הטרור האיראני עם מדינות הציר, בבניית כוח צבאי וביכולת השיקום של משטר הטרור. בכך, נגרע נכס אסטרטגי נוסף למשטר האיראני. צה״ל ימשיך לפעול לפגיעה בכל אמצעי שמשמש את הכוחות הצבאיים של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן".

