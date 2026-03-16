ינון מגל בתגובה לפרשת שושנה סטרוק: "היתה לא בריאה"

ינון מגל התייחס לתגובות הרבות בפרשת שושנה סטרוק, ותקף: "היא היתה לא בריאה"

‏ינון מגל התייחס היום (שני) ברדיו 103fm לפטירתה של שושנה סטרוק, ביתה של השרה אורית סטרוק, והזדעזע מהתגובות.

בדבריו הוא כתב: "מופע כפי שהיה אתמול ברשתות החברתיות בפיד קפלן על אורית סטרוק אני לא זוכר כזה דבר מתועב.

אישה ששכלה את בתה הלא בריאה. זה אחד האירועים המופרעים שראיתי בחיי - עלילת דם. מכפישים אותה במילים הכי בוטות שהיא אוכלת מוות. מה זה? קריסה תודעתית שלא ראיתי".

נזכיר כי אמש, התפרסמו עשרות אלפי תגובות בנוגע לפרשה, חלקן היו מרושעות, איחלו דברים רעים לשרה סטרוק ולבני משפחתה.

מנגד, עיתונאים רבים טענו כי הם ניסו לחקור את הפרשה וגילו כי אין שם כלום וכי המשטרה בעצמה לא התייחסה לכך. הם העמידו את התוקפים במקומם.