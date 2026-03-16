אבישי גרינצייג נגד ערוץ 14: "טקסט חולני, חוסר אנושיות"

כתב המשפט של i24NEWS, אבישי גרינצייג, התייחס היום (שני) לכתבה מערוץ 14, בנוגע למקרה אמש בו נהרגה בשוגג משפחה פלסטינית בקעת הירדן, לאחר שכוח צה"ל שפעל במקום חשב שרכבם מאיץ לעברו.

בכתבה ב-14 נכתב: "כוחותינו חיסלו ארבעה מחבלים שניסו לבצע ניסיון דריסה".

גרינצייג השיב אש ותקף: "‏‏טקסט חולני שכל מטרתו לחולל סערה. לכתוב על הרג בשוגג של ילדים בני 5 ו-7 שהם מחבלים שחוסלו זו קהות חושים. ‏אין בזה שום אנושות. אין בזה פטריוטיות ולאומיות, זה לא עוזר לחיילים. זה לא עוזר למדינה.

‏תחשבו כמה דלק זה נותן לאויבי ישראל, שכלי תקשורת שמזוהה עם הממשלה, במידה כזו או אחרת, מכנה ילדים בני 5 ו-7 שנורו בשוגג כמחבלים שחוסלו".

עוד הוא הוסיף: "‏לא צריך את טאקר וקנדיס. יש לנו משמיצי ישראל כחול לבן. ‏עכשיו מה מטורף פה? אם ב״הארץ״ יתפרסם שישראל הוציאה להורג שני הורים פלסטינים ואת שני ילדיהם - בערוץ 14 היו עושים עליהם חגיגה של שבוע, על כך שהם מוציאי דיבת הארץ".