"פדופיל": פעיל ימין יפצה את אהוד ברק ב-120 אלף שקל

פעיל ימים בשם מרקו למברטו, חויב אמש (ראשון) לפצות את ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק בסכום של 120 אלף שקל על מספר אמירות נגדו, ביניהן האשימה במעורבות בבגידה ב-7 באוקטובר, ובקשר לעבירות פדופיליה של ג'פרי אפשטיין.

בפעיל הגיב ברשת X ומסר: "שופט פחדן, חייב אותי לשלם לאהוד ברק המושחת והפדופיל 120 אלף שקל, למרות שהשופט קבע שההתנהלות של הפדופיל אהוד ברק בנוגע לקשריו עם ג'פרי אפשטיין מעוררת תמיהה! עד מתי רשעים יעלוזו".

למברטו הוא ממש לא היחיד שנתבע. ראש הממשלה לשעבר תבע כ-10 פעילי ימין. התביעות הוגשו נגד ה"צייצנים": אשר תורג'מן, מרקו למברטו, אברהם אדרי, אירית שעל, ונגד פעיל הרשת אלירן דהן שפרסמו נגדו שקרים ולשון הרע. ברק דורש פיצויים על סך של מאות אלפי שקלים, כמו גם דרישה להודעת התנצלות. בתביעות שהגיש ברק, הוא הציג בין היתר מילים קשות שהופנו כלפיו כמו למשל: "בועל ילדות", "מזנזן קטינות", "חולה נפש פדופיל" ועוד.



