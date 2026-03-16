גאוני: הנשק השקט של סעודיה שמנטרל את איראן

סעודיה שאת רוב העושר שלה השיגה בעיקר מאגרי הנפט, מצאה פיתרון גאוני כיצד לשבש את איראן ולעקוף את האיומים שלה | לדיווח המלא

אחד החששות הגדולים של עולם במלחמה מול איראן, זו האפשרות של המשטר לשלוט במיצר הורמוז, בו עוברים כלי שיט רבים המשנעים סחורה ממקום למקום, כאשר הדבר המרכזי והחשוב שעובר בה, זהו הנפט.

סעודיה, שזו הסיבה להיותה מדינה עשירה כל כך, מודעת היטב לסכנה והחשש מהתגובה האיראני נגד הנפט שלה, ועל כך היא מצאה פתרון גאוני.

על פי הדיווח באתר 'מעריב', זו בדיוק הסיבה להקמת הקו האסטרטגי "ממזרח למערב" (East-West Pipeline), המוכר גם כ-"Petroline", שהפך לעמוד הביטחון הכלכלי של הממלכה הסעודית.

הצינור, שאורכו כ-1,200 קילומטרים, משמש כגשר יבשתי המעביר נפט גולמי משדות הנפט העשירים במזרח הממלכה ישירות לנמל התעשייתי "המלך פהד" בינבו (Yanbu) שעל שפת הים האדום. מדובר בפתרון ריבוני שנועד לעקוף לחלוטין את הצורך במעבר במיצר הורמוז הרגיש.

על פי דיווח באשרק אל-אווסט, ענקית הנפט "סעודי ארמקו" (Saudi Aramco) כבר החלה להתאים את מערך המשלוחים שלה כדי להבטיח שירות רציף ללקוחותיה. החברה הודיעה כי היא מסיטה חלק מהסחורות לנמל ינבו, כפתרון ללקוחות החוששים מהגעה למפרץ הפרסי. "אנו נשארים מחויבים במלואם לתמוך בלקוחותינו ומחפשים חזרה לשגרה תקינה של הפעילות", נמסר מהחברה.

עוד דווח כי הצינור מסוגל לשנע כ-5 מיליון חביות ביום, מה שמאפשר להסיט יצוא במהירות במקרה של חסימה ימית.