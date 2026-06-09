טראמפ נשאל האם נתניהו יתמודד לכהונה נוספת - כך הוא השיב

כתב רשת ABC News סיפר הערב (שלישי) על ראיון שקיים עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שסיפר על היחסים המתוחים שלו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו סביב האיום האיראני.

במהלך הראיון, טראמפ נשאל האם הוא חושב שנתניהו יתמודד לכהונה נוספת. "זו שאלה פתוחה" ענה הנשיא. "הוא ראש ממשלה בזמן מלחמה, והייתה לו קריירה נהדרת, אם ירצה להמשיך".

עוד התייחס לשיחה שלו עם נתניהו בערב שלפני התקיפה הישראלית באיראן. "אני לא רוצה לעשות שום דבר שיפגע בהסכם, אבל אמרתי לו 'אתה צריך להשתמש בשיקול הדעת שלך'" סיפר טראמפ. "פשוט תפעל לפי שיקול הדעת שלך, אבל אני לא רוצה שההסכם ייפגע".

בנוסף, טראמפ טען כי אמר לנתניהו שמתקפת הנגד הישראלית "הייתה מיותרת", אך הבהיר כי הוא "מבין למה ישראל ביצעה אותה. הם רצו להראות תגובה. כשאתה מותקף, באמת חייבת להיות סוג של תגובה".