מחאות בירושלים ובית שמש: מפגינים שרפו חפצים וחסמו כבישים

גל מחאות: מאות מפגינים חרדים קיצונים התפרעו הערב (שלישי) במחאות שנרשמו בשני מוקדים - האחד בעיר ירושלים בשדרות בר לב, והשני בבית שמש בסמוך לרחוב נהר הירדן. במשטרה ציינו כי "מפרי הסדר החוסמים את צירי התנועה, מבעירים חפצים ומשבשים את הסדר הציבורי במקום.

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המחאה בירושלים (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי יס"מ ומג"ב הוזעקו למוקדי המחאות, ולאחר הכרזת קצין משטרה על הפרת סדר בלתי חוקית, ניתנה הוראה למפירי הסדר להתפנות מהצירים. משלא נענו, החלו הכוחות לפעול להשבת הסדר הציבורי.

"​משטרת ישראל פועלת לאפשר את חופש הביטוי והמחאה כחוק. עם זאת לא תתקבל חסימת צירי תנועה מרכזיים ופגיעה בשגרת חייהם של האזרחים" נמסר. "​ציבור הנהגים מתבקש להישמע להנחיות השוטרים ולבחור בדרכים חלופיות".