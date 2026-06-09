חרדים מפגינים נגד המשך מעצר המתפרעים מבית השופט סולברג

מאות חרדים קיצונים הפגינו בבית שמש במחאה על המשך מעצר המתפרעים מביתו של שופט העליון נעם סולברג בשבוע שעבר, כשחסמו את הכבישים לתנועה. במשטרה פועלים לפיזור ההפגנה ופתיחת הצירים

עימותים נוספים: מאות חרדים קיצונים מפגינים הערב (שלישי) בבית שמש, במחאה על המשך מעצרם של המתפרעים מחוץ לביתו של שופט העליון נעם סולברג בשבוע שעבר. ההפגנה נערכת לקראת הבאתם של 52 העצורים מחר לדיון על ברשת המשטרה להאריך את מעצרם.

(צילום: דוברות המשטרה)

באזור נרשמו עומסי תנועה רבים, לאחר שהמפגינים חסמו את צירי התנועה מהמקום. במשטרה עדכנו כי קצין משטרה הכריז על הפרת סדר לא חוקית וכרז למפירי הסדר להתפנות מהציר, תוך שהבהיר כי ככל שלא ייענו להנחיה - יבוצע שימוש בכוח.

"כוחות המשטרה ולוחמי היס"מ פועלים ונערכים במקום על מנת להשיב את הסדר על כנו ולפתוח את נתיבי הנסיעה לציבור משתמשי הדרך" נמסר. "​משטרת ישראל תמשיך לאפשר את חופש הביטוי והמחאה כחוק. יחד עם זאת, לא נאפשר הפרה בוטה של הסדר הציבורי תוך פגיעה בחופש התנועה, ונפעל בנחישות להשבת הסדר הציבורי על כנו".

