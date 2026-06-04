הוארך מעצרם של המתפרעים מחוץ לביתו של השופט סולברג

המשטרה הודיעה היום על הארכת מעצרם של 44 חשודים בהתפרעות מחוץ לביתו של סגן נשיא בימ"ש עליון השופט סולברג

משטרת ישראל מסרה היום (חמישי) עדכון לציבור בנוגע להארכת מעצרם של החשודים בהתפרעות מחוץ לביתו של השופט סולברג.

בהודעה נמסר כי "בהמשך להפרת הסדר ההמונית וגרימת נזק לביתו ולרכושו של סגן נשיא בימ"ש עליון כבוד השופט סולברג, על ידי עשרות מתפרעים, הובאו היום להארכת מעצרם 62 חשודים במעורבות באירוע, יחד עם נהג האוטובוס.

עד כה הוארך מעצרם של 44 מהעצורים (5 קטינים עד מחר, חלק מהבגירים עד 09.06.26 וחלקם עד 10.06.26). בדיון נוסף שנערך, השופט הורה לשחרר 19 חשודים למעצרי בית ונעתר לבקשת המשטרה לעכב את ביצוע השחרור עד מחר. נהג האוטובוס שוחרר והדיונים נמשכים".

עוד מסרה המשטרה כי "כזכור, עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום שוטרי מחוז ש״י ואלו הגיעו תוך דקות ספורות. עם הגעת הכח הראשוני החלו הפורעים לרוץ לעבר הצוות תוך שצעקו ״נאצים נאצים״, אלו חברו במיידי לשוטרי היס״מ שהגיעו אף הם ויחד הכוחות עצרו את הפורעים שהיו במקום.

נדגיש, הגעת הכוחות במהירות ובנחישות הביאה לסיומו של האירוע תוך 8 דקות ומעצרם של הפורעים והשבת הסדר על כנו. אנו מגנים אלימות מכל סוג שהיא, נאפשר מחאה וחופש הביטוי - לא נאפשר פגיעה בביטחונו וברכושו של הציבור".