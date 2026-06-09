המעריצים חיכו לזה שנים: הארי פוטר בקולו של אריק אינשטיין

הקלטת המופת האבודה של "הארי פוטר ואבן החכמים" בקולו של אריק איינשטיין זמינה מהיום (9.6) לראשונה בגרסה דיגיטלית בלעדית באתר "עברית". האזינו להקלטה באתר "סרוגים"

יותר מ-20 שנה אחרי

יותר מ-20 שנה אחרי

יש קסמים שלא נעלמים, הם רק מחכים לרגע הנכון לחזור. אחרי שנים של ציפייה, נכס צאן ברזל של התרבות הישראלית חוזר אל המדפים הדיגיטליים: ההקלטה האגדית של אריק איינשטיין ז"ל לספר "הארי פוטר ואבן החכמים" עולה לראשונה במהדורה קולית דיגיטלית.

ההקלטה, שנמשכת כ-8 שעות, הופצה בעבר על גבי שמונה דיסקים (CD), אזלה מהשוק לפני שנים והפכה לפריט אספנות נדיר ומבוקש שרבים ניסו לשים עליו את ידם.

החל מהיום (שלישי), המהדורה החדשה זמינה באופן בלעדי באתר "עברית". היא מאפשרת לדור חדש של מאזינים, לצד מעריצים ותיקים ונוסטלגיים, לחוות את הקסם של הוגוורטס דרך קולו החם, המוכר והאהוב של איינשטיין.

הצצה להקלטה של אריק איינשטיין באתר "עברית"

לא מדובר רק בהשקה מחודשת, אלא בחזרתו של נכס תרבותי יוצא דופן – מפגש חד-פעמי בין יצירת הפנטזיה המצליחה בעולם לבין אחד הקולות המזוהים והאהובים ביותר בהיסטוריה הישראלית.