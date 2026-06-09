ח"כ אבוטבול נגד סמוטריץ': "בדרך להפוך למחריב עולם התורה"

מחריב עולם התורה? • ח"כ משה אבוטבול ליעקב גרודקה במהדורה המרכזית ב'קול ברמה': "סמוטריץ' לא מצליח להתרומם בסקרים והוא מנסה לקושש קולות, זו הסיבה להתנהלות שלו מול החרדים. לא ייתכן שכל מה שהוא רוצה אנחנו נותנים לו, הוא מתנהל כמו השמאל והולך לכיוון ההגדרה של מחריב עולם התורה".

מחריב עולם התורה? • ח"כ משה אבוטבול ליעקב גרודקה במהדורה המרכזית ב'קול ברמה': "סמוטריץ' לא מצליח להתרומם בסקרים והוא מנסה לקושש קולות, זו הסיבה להתנהלות שלו מול החרדים. לא ייתכן שכל מה שהוא רוצה אנחנו נותנים לו, הוא מתנהל כמו השמאל והולך לכיוון ההגדרה של מחריב עולם התורה". צילום: יונתן זינדל

סערת "חוק המעונות" והגיוס מגיעה לנקודת רתיחה: ח"כ משה אבוטבול (שס) פתח חזית מול שר האוצר בריאיון ליעקב גרודקה ב'קול ברמה', והאשים אותו בניסיון לקושש קולות על גב החרדים בשל מצבו בסקרים: "לא ייתכן שכל מה שהוא רוצה אנחנו נותנים לו"

המתח המבעבע בתוך הקואליציה סביב חוק המעונות וסוגיית תקציבי עולם התורה מתפוצץ הערב (ג') בעימות חזיתי חריג בעוצמתו: חבר הכנסת משה אבוטבול (שס) יוצא במתקפה חסרת תקדים נגד שר האוצר ובצלאל סמוטריץ', ומאשים אותו באימוץ רטוריקה והתנהלות של השמאל במטרה לפגוע בציבור החרדי משיקולים פוליטיים צרים.

הדברים החריפים נאמרו במהלך ריאיון שהעניק ח"כ אבוטבול ליעקב גרודקה במהדורה המרכזית של רדיו 'קול ברמה'. הרקע למתקפה הוא המבוי הסתום אליו נקלעו המגעים סביב הסדרת סבסוד מעונות היום לאברכים המחויבים בגיוס, והתחושה הגוברת בקרב המפלגות החרדיות כי יו"ר הציונות הדתית מקשיח עמדות ומסכל פתרונות אפשריים.

"מנסה לקושש קולות על הגב שלנו"

"סמוטריץ' לא מצליח להתרומם בסקרים והוא מנסה לקושש קולות, זו הסיבה להתנהלות שלו מול החרדים", האשים אבוטבול בנחרצות, כשהוא קושר ישירות בין הלחץ הפוליטי שבו נמצא שר האוצר לבין העמדות שהוא מציג בשבועות האחרונים בתוך הממשלה.

לדברי חבר הכנסת משס, השותפות החרדית בתוך ממשלת הימין הפכה לחד-צדדית, והמפלגות החרדיות אינן מוכנות עוד להתקפל בפני דרישותיו של שר האוצר כאשר מדובר בציפור הנפש של המגזר. "לא ייתכן שכל מה שהוא רוצה אנחנו נותנים לו", הבהיר אבוטבול.

"הולך לכיוון ההגדרה של מחריב עולם התורה"

בהמשך הריאיון, החריף אבוטבול את הטון והשתמש בביטויים הקשים ביותר בלקסיקון החרדי כלפי נבחר ציבור המגדיר את עצמו כישראלי-דתי, כשהוא משווה את התנהלותו של שר האוצר לזו של המפלגות משמאל למפה הפוליטית.

"הוא מתנהל כמו השמאל", תקף ח"כ אבוטבול וחתם בקביעה המטלטלת: "הוא הולך לכיוון ההגדרה של מחריב עולם התורה". במערכת הפוליטית מעריכים כי ההתבטאות הפומבית החריפה הזו מעידה על עומק המשבר בתוך הקואליציה, ומסמנת כי החרדים לא יאפשרו לממשלה להמשיך לתפקד כסדרה ללא פתרון מיידי למשבר התקציבים והמעונות.