בעקבות לחץ הורים ותלמידים: משרד החינוך בשינוי מפתיע

בעקבות לחץ של תלמידים, הורים ומנהלים, משרד החינוך הודיע לפני זמן קצר על שינוי מפתיע

משרד החינוך מודיע על שינוי נוסף ומפתיע בלוח בחינות הבגרות הנוכחי. בחינת הבגרות בביולוגיה, שנדחתה רק לאחרונה בשל המצב הביטחוני ונקבעה לתאריך 25 ביוני, תוקדם ותתקיים ביום חמישי, 18 ביוני 2026.

ההחלטה הדרמטית התקבלה במערכת החינוך בעקבות גל פניות נרחב שהגיע מצד תלמידים, הורים ומנהלי בתי ספר ברחבי הארץ, ולאחר בחינה מחודשת של החלופות השונות וניהול שיח מול מועצת התלמידים והנוער הארצית והנהגת ההורים הארצית.

התחשבות בתוכניות של סוף הקיץ

מהבדיקות ומהשיחות הרבות שקיימו גורמי המקצוע עלה כי רוב משמעותי של הנבחנים מעדיף באופן מובהק לגשת לבחינה במועד מוקדם יותר, ולא למשוך את הלימודים אל עומק הקיץ.

במשרד החינוך הסבירו כי המועד המעודכן נועד לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בתלמידים, ולאפשר להם לסיים את חובותיהם הלימודיות ותקופת ההיבחנות בצורה המיטבית ביותר. זאת תוך התחשבות מלאה בתוכניות, בטיולים ובפעילויות השונות שנקבעו מראש עבור בני הנוער לאחר סיומה הרשמי של שנת הלימודים.

מה עושים במקרה של חפיפה?

בשל הזזת המועד ל-18 ביוני, גובשו במשרד החינוך הסדרים משלימים עבור אותם תלמידים שנתקלים כעת בחפיפה מול בחינות אחרות שנקבעו לאותו היום.

לפי המתווה הרשמי, תלמידים אלו יוכלו לגשת לבחינה בביולוגיה כהיבחנות חיצונית רגילה, ואילו במקצוע המקביל והחופף הם יהיו זכאים לקבל ציון פנימי, בדיוק כפי שנקבע במתווה ההקלות המקורי שפורסם. פרטים מלאים והנחיות מפורטות לביצוע כבר הועברו ישירות למנהלי בתי הספר ולרכזי הבגרויות.