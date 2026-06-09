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אחרי ההתחממות - שינוי מגמה: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקובים יהיה חם מעט מהרגיל בעיקר בהרים, אך בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו ויהיו רגילות לעונה. תחזית מזג אוויר

כ"ד סיון התשפ"ו
אחרי ההתחממות - שינוי מגמה: תחזית מזג אוויר
מעונן צילום: שאטרסטוק

מזג אוויר בימים הקרובים צפוי להיות נוח ויציב יחסית לעונה. על פי תחזית השירות המטאורולוגי, לאחר התחממות קלה בהרים ובפנים הארץ, הטמפרטורות ירדו בהדרגה ויחזרו לממוצע השנתי לקראת סוף השבוע וראשית השבוע הבא.

התחזית לימים הקרובים

יום רביעי (10.06): מזג האוויר יהיה נאה. תחול התחממות קלה ויהיה חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ.

יום חמישי (11.06): המגמה משתנה. מזג האוויר יוסיף להיות נאה, אך תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה.

יום שישי (12.06): סוף השבוע ייפתח במזג אוויר נוח ונוח לפעילות מחוץ לבית. יהיה נאה, וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

יום שבת (13.06): בשבת קודש צפוי מזג אוויר אידיאלי. השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים, והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.

יום ראשון (14.06): שבוע הבא ייפתח ביציבות מטאורולוגית. מזג האוויר יישאר ללא שינוי ניכר, עם טמפרטורות ממוצעות ותנאים נוחים יחסית לעונה.


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