סוף סוף: זה היום בו החום יישבר. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים צפוי להיות חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, כאשר הקלה מסוימת בעומס החום תורגש רק לקראת סוף השבוע.

התחממות בפנים הארץ ובהרים

מחר, יום שלישי (09.06), יהיה בהיר ותחול עליה קלה בטמפרטורות. מזג האוויר יעשה חם במעט מהרגיל לעונה, כאשר ההתחממות תורגש בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

בימים רביעי (10.06) וחמישי (11.06) המגמה תימשך ללא שינוי ניכר. מזג האוויר יוסיף להיות בהיר, והטמפרטורות יישארו יציבות וגבוהות מהממוצע.

הקלה לקראת סוף השבוע

החל מיום שישי (12.06) תורגש תפנית במגמת מזג האוויר. יהיה נאה, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות - בעיקר בהרים ובפנים הארץ - והן תהיינה רגילות לעונה.

בשבת קודש (13.06) צפוי מזג אוויר נוח ונעים יחסית לעונה. השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים, והטמפרטורות יוסיפו להיות רגילות וממוצעות לתקופה זו של השנה,