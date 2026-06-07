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זה מה שנרגיש החל מהלילה. תחזית מזג אוויר

הטמפרטורות יעלו בהדרגה בימים הקרובים, וייעשה חם מהרגיל בעיקר באזורי ההר ובפנים הארץ. לקראת סוף השבוע תורגש הקלה. תחזית מזג אוויר

כ"ב סיון התשפ"ו
זה מה שנרגיש החל מהלילה. תחזית מזג אוויר
מעונן צילום: שאטרסטוק

מזג אוויר בשבוע הקרוב יתאפיין במגמת התחממות הדרגתית, כאשר במהלך ימי אמצע השבוע ייעשה חם מהרגיל לעונה, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ובהרים.

התחזית המלאה לימים הקרובים

יום שני (08.06): השבוע ייפתח במזג אוויר בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות, שתרגש בעיקר בפנים הארץ ובהרים‏.

יום שלישי (09.06): המגמה נמשכת. יום שלישי יהיה בהיר גם הוא, ותחול בו התחממות קלה נוספת. המעלות יהיו קרובות לממוצע הרב-שנתי לעונה זו.

שיא החום: רביעי וחמישי

יום רביעי (10.06): בשלב זה של השבוע המרחק מהממוצע יגדל, וייעשה מעט חם מהרגיל לעונה. עומס החום יורגש בצורה המשמעותית ביותר בהרים ובפנים הארץ.

יום חמישי (11.06): ללא שינוי ניכר. יוסיף להיות מעט חם מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

יום שישי (12.06): לקראת סוף השבוע ותחילת השבת תורגש הקלה. מזג האוויר יהיה נאה, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, שתורגש בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

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