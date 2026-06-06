אחרי סופ"ש לוהט; זה מה שיקרה השבוע: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר השבוע יהיה הפכפך. הוא ייפתח בירידה בטמפרטורות ואוויר נוח לעונה, אך בהמשכו תורגש התחממות הדרגתית וייעשה חם מהרגיל. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר לימים הקרובים מציג תנודתיות קלה בטמפרטורות, כאשר המחצית הראשונה של השבוע תאפשר לנו ליהנות מאוויר נוח ומקל, בעוד שהמחצית השנייה תביא עמה את סימני הקיץ המוכרים עם התחממות הדרגתית.

מחר, יום ראשון (07.06), השבוע ייפתח במגמה חיובית. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול ירידה בטמפרטורות לצד עלייה בלחות, אשר תורגש בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. בעקבות השינוי הזה, ייעשה נוח יחסית לעונה.

התחממות הדרגתית לאמצע השבוע

ביום שני (08.06), המגמה תתחלף והשמיים יהיו בהירים לחלוטין. במהלך היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שתורגש בעיקר בפנים הארץ ובהרים.

ביום שלישי (09.06), מגמת העלייה תימשך. מזג האוויר יוסיף להיות בהיר ותירשם התחממות קלה נוספת, אולם בשלב זה המעלות עדיין תהיינה קרובות לממוצע הרב-שנתי המאפיין את העונה.

לקראת סוף השבוע: חם מהרגיל

השינוי המשמעותי יותר של השבוע יורגש החל מיום רביעי (10.06). מזג האוויר ישתנה וייעשה מעט חם מהרגיל לתקופה, כאשר עיקר עומס החום יתרכז באזורי ההרים ובפנים הארץ.

ביום חמישי (11.06), לקראת סוף שבוע הבא, לא צפוי שינוי ניכר ביחסי הכוחות הסינופטיים. מזג האוויר יישאר ללא שינוי משמעותי, ויוסיף להיות מעט חם מהרגיל בעונה ובאזורים המדוברים.