שני איזורים יבערו מחום: תחזית מזג אוור לסופ"ש

תחזית מזג אוויר לסופ"ש: תחול הפוגה קלה מהחום עם טמפרטורות ממוצעות לחלוטין לתחילת חודש יוני, אולם המודלים הסינופטיים מצביעים על כך שמגמת ההתחממות תחזור לבקר אותנו בהדרגה במהלך השבוע הבא, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ.

מחר, יום שישי (05.06), יהיה בהיר ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיחזרו להיות רגילות לעונה ויספקו מזג אוויר נוח ונוח יחסית להכנות לקראת שבת המלכה.

התחממות קלה בשבת, ירידה בראשון

ביום שבת קודש (06.06), פרשת שלח, מזג האוויר ישתנה מעט ויהיה מעונן חלקית עד בהיר. במהלך היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שתורגש בעיקר באזורי פנים הארץ ובהרים.

עם פתיחת שבוע הלימודים והעבודה החדש, ביום ראשון (07.06), המגמה תתהפך שוב באופן זמני. מזג האוויר יהיה בהיר עד מעונן חלקית ותורגש ירידה בטמפרטורות, שיחזרו להיות קרובות מאוד לממוצע הרב-שנתי המאפיין את התקופה.

מגמת ההתחממות: חם ויבש מהרגיל

ביום שני (08.06), השמיים יהיו בהירים לחלוטין ותחול שוב עלייה קלה בטמפרטורות, אשר תורגש בעיקר בפנים הארץ ובאזורי ההרים הגבוהים.

השינוי המשמעותי יותר של השבוע יגיע ביום שלישי (09.06). מזג האוויר יוסיף להיות בהיר, אך תירשם התחממות קלה נוספת. כתוצאה מכך, יעשה מעט חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.