אל תצאו מהבית: חום לוהט בכל הארץ. תחזית מזג אוויר

אחרי יום חמישי חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, מגמת ההתחממות תיעצר. כבר מיום שישי ולאורך כל סוף השבוע והשבוע הבא נחזור למזג אוויר רגיל לחלוטין לעונה. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יתאפיין ביציבות קיצית נוחה יחסית, כאשר לאחר קפיצה קלה בטמפרטורות בסוף השבוע, המעלות יחזרו לממוצע השנתי ללא הפתעות מיוחדות.

מחר (חמישי) יהיה בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. ההתחממות תורגש בעיקר באזורי פנים הארץ ובהרים, שם צפוי להתפתח מזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה ויבש מאוד.

הקלה בסוף השבוע; יציבות בתחילת השבוע הבא

ביום שישי מגמת ההתחממות תיבלם ותורגש הקלה. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותירשם ירידה קלה בטמפרטורות שיחזרו להיות רגילות ומאוזנות לעונה.

בשבת קודש לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר, והוא יישאר נוח ומתאים לפעילות מחוץ לבית.

המגמה היציבה תימשך גם לתוך השבוע הבא. ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עד בהיר, כאשר הטמפרטורות ועומסי החום יהיו רגילים לחלוטין לעונה. גם ביום שני מזג האוויר יישאר ללא שינוי ניכר, עם אותם עומסי חום אופייניים לתקופה.