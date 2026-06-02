י"ז סיון התשפ"ו
הטמפ' מזנקות; הקיץ חוזר בגדול: תחזית מזג אוויר
חום קיצוני צילום: מאור קינסבורסקי \ פלאש 90

תחזית מזג אוויר לימים הקרובים מצביעה על עלייה הדרגתית בטמפרטורות ותנאי חום שיורגשו היטב ברחבי הארץ, בעיקר באזורים הפנימיים.

מחר, יום רביעי, מזג האוויר יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ותחול עליה קלה בטמפרטורות.

השיא בחמישי, ירידה קלה בשישי
ביום חמישי ההתחממות תהפוך למורגשת הרבה יותר. מזג האוויר יהיה בהיר, ובעיקר בהרים ובפנים הארץ תחול עליה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה.

ביום שישי, עם תחילת סוף השבוע, תורגש הקלה קלה בלבד. בעיקר בהרים ובפנים הארץ תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה.

ביום שבת, ללא שינוי ניכר במזג האוויר, והתנאים החמים יוסיפו ללוות אותנו ללא תנודות משמעותיות בטמפרטורות.

