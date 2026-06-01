גל חום כבד, שרב ואובך: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חם באופן קיצוני. תחול עלייה דרמטית בטמפ' וישרור אובך בכל הארץ. תחזית מזג אוויר

ט"ז סיון התשפ"ו
גל חום צילום: שאטרסטוק

יום שלישי: מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. במהלך היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה ברובן רגילות לעונה.

יום רביעי: המגמה נמשכת. השמיים יהיו בהירים עד מעוננים חלקית, ותירשם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ברחבי הארץ.

יום חמישי: שינוי משמעותי במזג האוויר. יהיה בהיר ותחול עלייה נוספת בטמפרטורות. מזג האוויר ייעשה חם מהרגיל לעונה עד שרבי, כאשר העומס המרכזי יורגש בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ.

יום שישי: השרב יתפשט לרוב אזורי הארץ ומזג האוויר יהיה בהיר לרוב, תוך עלייה נוספת בטמפרטורות. בשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

