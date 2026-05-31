גל חום קיצוני בדרך לשני איזורים. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות נוח עם טמפ' נמוכות מהרגיל לעונה. זה היום בו יחול מהפך קיצוני.

מזג אוויר בימים הקרובים מצביע על פתיחת שבוע נוחה, שתשתנה בהדרגה לקראת סוף השבוע עם כניסתו של גל חום קל.

השבוע נפתח עם תנאים רגילים לחלוטין. ביום שני (01.06.26) השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים, והטמפרטורות יהיו קרובות לממוצע העונתי. תמונת המצב הזו תישאר יציבה וללא שינוי ניכר גם במהלך יום שלישי (02.06.26).

ביום רביעי (03.06.26) יימשך מזג האוויר הנוח יחסית, עם שמיים מעוננים חלקית עד בהירים, כאשר הטמפרטורות ועומסי החום יישארו בגבולות הרגיל לעונה.

השינוי במגמה יחל ביום חמישי (04.06.26), אז תורגש הכבדה מסוימת בעומסי החום ברחבי הארץ. ביום שישי (05.06.26) ההתחממות תעלה שלב עם עלייה קלה בטמפרטורות, וייעשה מעט חם מהרגיל – בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ. במקביל לעליית הטמפרטורות, תירשם ירידה באחוזי הלחות.