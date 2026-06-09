הנקודה האדומה: התורה של כולם, לא של ש"ס

המחלוקת התורנית סביב “חוק לימוד תורה” של ש”ס השכיחה מכולם את הדבר החשוב ביותר: אין לאף אחד מונופול על התורה וזו לא סחורה שאפשר לקנות במבצע לפני הבחירות

הנקודה האדומה כ"ד בסיוון. אולפן סרוגים

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

"הכנסת גועשת ורועשת על "חוק לימוד תורה" של ש"ס.

סליחה? מה זה השם הזה? לימוד תורה של ש"ס? ממתי התורה הפכה לנחלה בלעדית

של שומרי הסף הספרדים?

מי נתן לכם את התורה באופן בלעדי, ולמה היא צריכה להיות מזוהה עם מפלגה

שיש לה בשם את המילה תורה?

התורה של כולם

כי אמיתית היא, ולא סמל ולא דגל ולא אות בקלפי!

אז חוק לומדי התורה, מה יהא עליו ועוד יותר חשוב מזה תורה מה יהא עליה?

עוד מחלוקת, עוד ריב ציבורי וצעקות סטייל שוק מחנה יהודה במליאה.

לא נמאס לכם?!

שבועות נגמר והפסקנו עם הקטע של כאיש אחד בלב אחד, הא?

כי מעכשיו זה רק "חוק לומדי תורה של ש"ס!

אז זהו שלא!

איפה חוק לומדי התורה שלנו?

וכשחושבים על זה- למה אנחנו בכלל צריכים חוק ללימוד תורה?

יש חוק ברית מילה?

יש חוק אכילה שלוש פעמים ביום?

ומה עם חוק נשימה חופשית?

הגיע הזמן להגיד בפה מלא: התורה היא חיינו ואנחנו נהפוך אותה לחוק לימוד תורה של כולם!

כי זו הדרך היחידה ללמוד מאין באנו ולאן אנחנו הולכים."

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

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