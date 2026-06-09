השרים התנגדו: הסעיף המקומם בחוק יסוד לימוד תורה יוסר

ההתנגדות בקואליציה נושאת תוצאות. הסעיף בחוק יסוד לימוד תורה המשווה את אברכי הכולל ללוחמים יוסר והחוק יוחזר לוועדת השרים לחקיקה לפני הקריאה הראשונה

הסעיף המקומם בחוק יסוד לימוד תורה יוסר מהצעת החוק, כך הוסכם על ידי מזכיר הממשלה ושר המשפטים.

הסיעות החרדיות סוחטות את הקואליציה להעביר את חוק היסוד שמשווה את אברכי הכולל למשרתי הצבא, לעניין תגמולים מהמדינה.

הבוקר, הודיעה סיעת הציונות הדתית כי "לא תאפשר לקדם חוק שישווה את מעמדם ותנאיהם של מי שנמנעים משירות צבאי למעמדם ותנאיהם של משרתים בצה״ל".

"הסיעה תתמוך אך ורק בחוק שמקבע את לימוד התורה כערך יסוד ללא השוואה בין תלמידי ישיבות למשרתים בצה״ל", נאמר בהודעה.

כמה דקות לאחר מכן הצטרפו שרי הליכוד להתנגדות: חברי ועדת השרים לחקיקה - השרים אלקין ושיקלי דרשו כי השוואת לומדי תורה למשרתים תוסר מן החוק כתנאי להצבעה בעד.

הצעת החוק כבר הונחה על שולחן הכנסת להצבעה בקריאה טרומית מחר, ולא ניתן לשנות את הנוסח מבלי למשוך אותה. מזכיר הממשלה יוסי פוקס ושר המשפטים יריב לוין קיבלו את הבקשה ואישרו כי הסעיף הנ״ל יוסר בהמשך והחוק ישוב לוועדת השרים לפני קריאה ראשונה.