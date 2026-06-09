המגישה חשפה בגרון חנוק: "אני מפחדת על הילדות שלי"

מגישת קשת 12 נשאה מונולוג כואב וחשפה בגרון חנוק את הדאגה לילדות שלה

הבוקר (שלישי) נכנסו לתוקפם נוהלי התקהלות מחמירים שהטיל צה"ל על יישובים בגבול הצפון ובאזור הר מירון, הנחיות המגבילות את ההתכנסויות לעד 50 בני אדם בשטח פתוח ועד 200 בני אדם בתוך מבנים סגורים.

לפי הנחיות הצבא, ניתן לקיים לימודים במבנים כל עוד קיימת אפשרות להגיע למרחב מוגן תקני בזמן התרעה. למרות ההיתר הצבאי, בעיריית קריית שמונה החליטו שלא לקחת סיכונים מיותרים והודיעו כבר במהלך הלילה כי הלימודים בעיר יתקיימו מרחוק באמצעות הזום.

"השבר באמון – סכנה אסטרטגית"

ההגבלות החדשות והפגיעה המתמשכת בתושבי קו העימות עמדו במרכז תוכנית הבוקר של קשת 12. המגישים יואב לימור ונסלי ברדה התייחסו בשידור להתנהלות ההנהגה הישראלית, כאשר ברדה לא הצליחה לעצור את התרגשותה ופנתה למקבלי ההחלטות במונולוג נוקב ובדמעות.

"אין לי מושג איזו ממשלה תתחבר כאן אחרי הבחירות, אבל אני מתחננת לראשיה שיעשו עבודת תיקון", אמרה ברדה בשידור חי. "השבר באמון בין אמהות בגבול הדרום והצפון שרוצות לעשות הכל כדי לגדל ילדים שם אבל לא נותנים להן יד, זה שבר אסטרטגי לדורי דורות".

"אומרת את זה בגרון חנוק"

ברדה המשיכה לתאר את תחושת חוסר האונים שחשות משפחות רבות בישראל נוכח חוסר היציבות הממושך, וקישרה את המצב הביטחוני בצפון ובדרום לחרדה האישית שלה כרעיה וכאם.

"אני מפחדת על הילדות שלי ומקווה שהמנהיגים, לא משנה מאיזה כיוון, ישכילו לטפל בשבר הזה", שיתפה המגישה בכאב חריף, וחתמה את דבריה מול המצלמות: "אני אומרת את זה בגרון חנוק".