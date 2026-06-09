סיכנה חיי סוכן: השב"כ בחוות דעת מטלטלת נגד גוטליב

חברי כנסת שנחשפו למסמך ה"סודי ביותר" של שירות הביטחון הכללי חושפים את המסקנות החמורות. "ציוץ של חברת כנסת נלקח ברצינות על ידי האויב, חייהם הועמדו בסיכון ממשי"

חוות דעת חסויה של שירות הביטחון הכללי (שב"כ), אשר הוגדרה כ"סודית ביותר", קובעת כי פרסומיה של חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) ברשתות החברתיות הובילו לסיכון חיי אדם באופן ממשי. כך פורסם הערב (ג') לראשונה על ידי העיתונאי מיכאל שמש.

על פי הדיווח, שלושה חברי כנסת שנחשפו לתוכנו של המסמך הביטחוני הרגיש פירטו את המסקנות המופיעות בו. לפי חברי הכנסת, בשב"כ קובעים באופן רשמי כי חברת הכנסת גוטליב סיכנה בפעולותיה את חייו של סוכן שב"כ, כמו גם את חייהם של ילדיו ובני משפחתו.

"האויב מייחס חשיבות רבה לציוצים של נבחרי ציבור"

בחוות הדעת מוסבר כיצד ארגוני האויב עוקבים אחר פרסומים גלויים של גורמים רשמיים בישראל ומפיקים מהם מודיעין יקר ערך. במסמך נכתב כי ציוץ של גורם ישראלי רשמי, ובפרט של חברת כנסת, נלקח ברצינות רבה על ידי האויב ומטופל בהתאם.

חלק מרכזי בחוות הדעת מוקדש להצגת דוגמאות אמיתיות ואירועים מהשטח, בהם עובדים של שירות הביטחון הכללי נחשפו בשמם או בפרטיהם בעקבות פרסומים דומים, דבר שהעמיד את חייהם ואת ביטחונם האישי בסיכון מוחשי ומיידי.