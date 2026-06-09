הרמטכ"ל: "התקיפה באיראן - הכנה למהלומה יותר משמעותית וכבדה"

הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר בתרגילי הכשרת מפקדים בצפון, כשהבהיר כי "הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל. התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה"

הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר היום (שלישי) בתרגיל במסגרת "סדרת האש", יחד עם מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, מפקד המרכז לאימוני יבשה, תא״ל אליעד מואטי, מפקד אוגדה 38 ורח״ט הפעלה, תא״ל שרון אלטיט, ומפקדים נוספים. בדבריו התייחס לסבב הלחימה האחרון נגד איראן, כשהתחייב כי ישראל ערוכה לחידוש התקיפות במידת הצורך.

"צה"ל החזיק וממשיך להחזיק בכוננות ובמוכנות מיידית לחזרה ללחימה באיראן" אמר זמיר. "כלל מערכי ההגנה וההתקפה שלנו היו דרוכים ומוכנים. יירטנו את האיומים שנורו לעברנו ותקפנו באיראן במהירות ובעוצמה. התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה. אנחנו מוכנים לחזור ולהנחית על איראן מכה קשה ועמוקה נוספת".

(צילום: דובר צה"ל)

לדבריו, "הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל. נמשיך לפעול ולהעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה ולהגן על יישובי הצפון. צה״ל דרוך ויפעל בעוצמה בכל מקום בו נזהה איום על אזרחי מדינת ישראל".

עוד הזכיר כי "כוחות צה"ל ממשיכים להילחם ולתקוף במרחב קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון. הכוחות פועלים כעת במספר מרחבים ומשמידים תשתיות טרור, ובהן תשתית תת-קרקעית משמעותית במרחב הבופור, ששימשה את חיזבאללה כבסיס אש וכמרכז פיקוד לניהול הלחימה".

הרמטכ"ל אייל זמיר בתרגיל "סדרת האש" צילום: דובר צה"ל

זמיר המשיך ופנה למפקדים: "במהלך מלחמה רב-זירתית ממושכת, קורסי הפיקוד מהווים עוגן מרכזי בחיזוק היסודות בצה"ל ומאפשרים לנו לשמור על צה"ל כצבא מקצועי, בעל נורמות, ערכים וסטנדרטים גבוהים. אתם התנסיתם בלחימה חסרת תקדים בהיסטוריה של צה״ל ואתם מהווים את שדרת הפיקוד המשמעותית של צה"ל".

"במנהיגות ובמקצועיות שתפגינו תקבעו את יכולתו של צה״ל לעמוד במשימותיו המורכבות בהצטיינות" סיכם. "בפניכם מונחת המשימה החשובה ביותר – להוביל לוחמים, לנצח את אוייבנו בקרב, תוך הקפדה על נורמות מבצעיות וערכי צה״ל״.