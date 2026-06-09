למרות הצלחות המבצע המשותף של ישראל וארה"ב, איראן רחוקה מלהיות מנוטרלת. המציאות המודיעינית מגלה כי הארסנל האיראני ובראשו מערך הטילים הבליסטיים נותר ברובו בשטח, כשרק כ-30% ממנו הושמד. בעוד הדרגים המדיניים מדברים על הישגים דרמטיים, האיום נותר מוחשי ומסוכן

מבצע שאגת הארי השאיר את איראן חבולה, אך עדיין רחוקה מלהיות מנוטרלת. בעוד הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו מצהירים על פגיעה אנושה במכונת ההשמדה וחיסול חילות הים והאוויר של המשטר, המציאות בשטח מסובכת יותר.

תקיפות ממוקדות של צה"ל וצבא ארה"ב פגעו משמעותית באתרי הייצור, אך הארסנל האיראני עדיין מחזיק יכולות משמעותיות שעלולות להבעיר את האזור מחדש.

ההערכות המודיעיניות מצביעות על כך שרק כ-30% מיכולות הטילים הושמדו. בידי האיראנים נותרו לפחות אלף טילים בליסטיים, חלקם קבורים עמוק במנהרות תת-קרקעיות ששרדו את ההפצצות. ייצור הכטב"מים, שמתאפיין בעלויות נמוכות וקצב מהיר, ממשיך להתקיים בכל רחבי המדינה, מה שמאפשר למשטר לשמור על רמת מוכנות גבוהה גם תחת אש.

האיום על ישראל אולי התרחק מעט, אך השכנות במפרץ - סעודיה, האמירויות ובחריין - נותרו חשופות. במהלך המבצע נורו לעברן כאלפיים טילים, והיכולת הזו נותרה משמעותית. ללא מערכות הגנה חזקות כמו של ישראל, המפרציות הופכות למטרה נוחה לטילים קצרי טווח ופחות מתוחכמים, שקיימים בשפע במחסני המשטר באיראן.

מכונת המלחמה האיראנית ספגה מכה אנושה אך לא סופית. הספינות המהירות במצרי הורמוז ואתרי השיגור התת-קרקעיים הם תזכורת לכך שאם המלחמה תתחדש, האיראנים עדיין מחזיקים בכלים שיכולים לזעזע את המזרח התיכון. האיום הקיומי המיידי נבלם, אך האש האיראנית עדיין רוחשת מתחת לפני השטח.