המצטרף החדש לבנט משתלח בסמוטריץ': "יהיה רחוק מהכנסת"

בעקבות הודעת מפלגת הציונות הדתית על הטמעת תיעדוף לחיילי מילואים בנוסח חוק המעונות שאושר בוועדת הכספים, יונתן שליו, המצטרף החדש לבנט, תקף את שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

בציונות הדתית התגאו במהלך והדגישו כי הם "מחויבים ללוחמינו הגיבורים ולהמשך שמירת המחנה הלאומי וגוש הימין", אך שליו סירב להתרשם והטיח בסמוטריץ' האשמות קשות ברשתות החברתיות.

"תראו תראו מי הפך למגן המילואימניקים, לא פחות ולא יותר, מכשיר המשתמטים ומפקיר הלוחמים סמוטריץ׳", כתב שליו. "סמוטריץ׳, שמע קטע, כי נראה לי שהישיבה בין גולדקנוף לדרעי שיבשה לך את הזיכרון. הציבור ממנו אתה בא הוא מהחכמים ביותר, הוא לא שוכח ולא ישכח איך דקרתם אותנו בגב, את כולנו".

שליו חתם את דבריו באזהרה אלקטורלית ברורה לקראת הבחירות: "בקרוב הוא יראה לך שמי שמוכר את הלוחמים, משלם את החשבון במזומן, ומוצא את עצמו רחוק רחוק מהכנסת".