המצטרף החדש לבנט מגיב לסערה סביבו

אחרי העימות שלו עם עמית סגל, המצטרף החדש למפלגתו של נפתלי בנט, יונתן שלו, מגיב לטענות

אחרי העימות שלו אמש עם עמית סגל, המצטרף החדש למפלגתו של נפתלי בנט, יונתן שלו, מגיב לסערה שהתעוררה סביבו לאחר שסגל חשף ששלו עצמו מתנגד למתווה הגיוס שהוא עצמו הציע לפני שנה.

שלו התייחס לעימות בחשבונו ברשת X וכתב: "לפינת העובדות: 1. תוכנית המשרתים של ארגוני המשרתים הוצגה לפני שנה וחצי כדי לקדם חוק מיידי שיביא לצה״ל עוד לוחמים, ויעבור את קואליצית המשתמטים (אז עדיין לא ידענו עד כמה רחוק הם ילכו עבור שרידות פוליטית)".

שלו המשיך וכתב: "2. ⁠מאז עברה עוד שנה וחצי של לחימה ונפל דבר: צה״ל אמר בבירור כי חסרים לו 15 אלף לוחמים, והרמטכ״ל הזהיר שצה״ל קרוב לקרוס לתוך עצמו. 3. ⁠הבנו מעל לכל ספק שחברי הכנסת החרדים מנותקים מהצורך הלאומי הקיומי, ורק אם נהפוך את הפרמידה, נתמרץ את המשרתים ונדאג שמי שלא מתגייס לא מקבל שקל - נוכל להבטיח את עתידנו בארצנו"

בסוף דבריו פנה שלו לסגל, וכתב: "עמית, חבל שאתה לא מבקר בכזאת התלהבות את הממשלה שמצפצפת על צה״ל, מפקירה את לוחמיה ולא סופרת את אזרחיה.