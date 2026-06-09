גפני על חוק המעונות: "סמוטריץ' נואש, הציבור לא מטומטם"

חוק המעונות אושר בוועדה עם סעיף תיעדוף למילואימניקים. בעוד בציונות הדתית בירכו על המהלך, בלשכת גפני פתחו חזית עצמאית, שלפו את נתוני הסקרים ועקצו בחריפות: "המאבק שלהם סביב אחוז החסימה מעיד על כך כאלף עדים"

זית פוליטית סוערת ומלחמה פתוחה נרשמה אחר הצהריים (ג') בתוך גוש הימין והקואליציה, בעקבות אישור "חוק המעונות" בוועדת הכספים. הודעה על הטמעת סעיף תיעדוף לחיילי מילואים בנוסח החוק, הציתה מתקפה חזיתית, חריגה ואישית במיוחד מצד לשכת יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

הסערה החלה מיד לאחר שוועדת הכספים אישרה את החוק לקריאה שנייה ושלישית, תוך הבהרה כי לדרישת הציונות הדתית הוטמע בנוסח תיעדוף ברור לחיילי המילואים, מתוך מחויבות ללוחמים ולשמירת גוש הימין.

לשכת גפני: "הניסיון לקושש קולות – מגוחך"

אלא שהודעה זו הקפיצה את יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני (יהדות התורה). בלשכתו של גפני בחרו לצאת במתקפה פומבית חד-צדדית, ובזבזו זמן קצר מאוד עד ששיגרו הודעה חריפה בעוצמתה, המאשימה את שר האוצר במיחזור הישגים קיימים מתוך פאניקה פוליטית.

"הניסיון הנואש של סמוטריץ' לקושש קולות באמצעות הצגת 'הישג' שכבר קיים שנים רבות הוא מגוחך ומנותק מהמציאות", תקפו בלשכת גפני חזיתית ובלי פילטרים.

"מפחדים מאחוז החסימה"

בלשכת יו"ר דגל התורה המשיכו ללחוץ על היבלת הפוליטית של שותפיהם לקואליציה, וטענו כי סמוטריץ' מזלזל באינטליגנציה של קהל הבוחרים רק בשל מצבו המעורער בסקרי דעת הקהל האחרונים.

"הציבור הישראלי אינטליגנטי הרבה יותר מכפי שבציונות הדתית סבורים", נמסר רשמית מטעם לשכת גפני. "הניסיונות למחזר הסכמות ישנות ולהציגן כהישגים חדשים לא יטעו איש. והמאבק המתמשך סביב אחוז החסימה מעיד על כך כאלף עדים".