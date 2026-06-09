המשנה ליועמ"שית חוזר בו: "מתנצל, לא התכוונתי לפגוע"

המשנה ליועמ"שית, עו"ד גיל לימון, עורר היום (שלישי) מהומה בוועדת הכנסת, בדיון שעסק בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב.

לימון התייחס לדברים שנאמרו כלפיו קודם לכן, והתחיל בהאשמות: "שאלתן פה שאלות שהן חלקן פופוליסטיות". יו"ר הוועדה אופיר כ"ץ אמר לו: "עצור, עצור, תתבייש לך". רוטמן התערב והוסיף: "אל תסתכל עליי, באמת תתבייש לך".

חבר הכנסת ינון אזולאי שמע את דברים אלו של לימון שכוונו אליו ואמר: "אני לא דיברתי אליך ככה, אבל אם אתה כבר מדבר, תתבייש, אתה ראש אופוזיציה, אתה מונע משנאה, אתה והשפוטה שלך גלי בהרב מיארה".

לאחר מכן לימון השיב: "אני חוזר בי, לא התכוונתי לפגוע".