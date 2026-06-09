רחובותיה של העיר צור, השוכנת בדרום לבנון, התמלאו בשעות האחרונות בתושבים אחוזי בהלה שעושים את דרכם אל מחוץ לעיר. המהלך מגיע בעקבות הודעה רשמית וקריאה של דובר צה"ל לתושבי אזורים ספציפיים בעיר להתפנות מיידית מבתיהם, זאת לאחר שזוהתה פעילות צבאית של ארגון חיזבאללה בסמוך לתשתיות אזרחיות. התמונות מהשטח מראות עומסי תנועה כבדים בדרכי היציאה מהעיר, כאשר משפחות רבות מעמיסות את חפציהן האישיים ומנסות להגיע לאזורים בטוחים יותר מצפון.

המצב המתוח בלבנון מחריף ככל שצה"ל מעמיק את פעילותו נגד תשתיות הטרור, כאשר הפינוי הנוכחי נתפס כאחד המשמעותיים ביותר שנראו באזור צור מאז תחילת הלחימה. הרשויות המקומיות והארגונים הבינלאומיים מנסים לסייע לאזרחים הנמלטים, בעוד המתיחות הביטחונית בקו הגבול ובסביבתו נמצאת בשיאה. תושבי העיר, שרבים מהם כבר חוו גלי פינוי בעבר, מדווחים על אווירה של אי-ודאות וחרדה מהאפשרות שבתיהם ייפגעו במהלך התקיפות הצפויות.