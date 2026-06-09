פרופ' יובל אלבשן מודה: "זה עצוב"

פרופסור יובל אלבשן התייחס היום (שלישי) בטורו בווינט, לדיון בוועדת הכנסת סביב בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב, לקבל חסינות.

בדבריו אמר אלבשן: "ח"כ טלי גוטליב היא המתנה הטובה ביותר שקיבלה האליטה המשפטית בכלל והיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בפרט. אתמול בהתנהלותה בדיון ועדת הכנסת על חסינותה, היא בנתה במו ידיה את המלכודת שבה תשתמש המערכת המשפטית כדי להשיג את יעדיה.

במצעד האיוולת הזה גוטליב אינה לבד. גם שאר חברי הכנסת הוכיחו שאין להם שום מסוגלות לשמש כגוף מעין שיפוטי, והם חסרי יכולת לשפוט את עצמם.

הדיון היה מופע מביך של פוזיציה עיוורת, שבו חברי הוועדה הסתדרו לפי שורות סיעתיות קשיחות, לא התאפקו ובדיוק כמו גוטליב בחרו לגרוף הון פוליטי זול במקום להתנהל כראוי בדיון מעין שיפוטי. בלחישותיהם הרמות, בהערות מגחיכות ומתנשאות, בנאומיהם לתוך מצלמות עוזריהם הם רק חיזקו את הכורח להוציא מידם את הדיון בחסינות".

עוד הוסיף אלבשן: "זה עצוב כי הדרמה החוקתית סביב בקשת החסינות של חה"כ גוטליב מציפה אל פני השטח שאלות יסוד נפיצות על קו התפר שבין חופש הפעולה הפרלמנטרי לביטחון המדינה.

גם אלו ששמחים כעת במתנה שהעניקה גוטליב ליריביה, צריכים להבין שאת מחירה הכבד נשלם בסוף כולנו, בהעברת עוד חלק מריבונות העם לכוחות לא נבחרים. כך או כך גם אלו ששמחים כעת במתנה שהעניקה גוטליב ליריביה, צריכים להבין שאת מחירה הכבד נשלם בסוף כולנו, בהעברת עוד חלק מריבונות העם לכוחות לא נבחרים.

השצף קצף שלה, שגלש לא פעם לדיבור אסוציאטיבי ולא נשלט, איפשר לבהרב-מיארה להצטייר כמבוגר האחראי היחיד בחדר. בכך היא סיפקה למערכת המשפט נשק הסברתי חשוב להתנגדות לרפורמה המשפטית".